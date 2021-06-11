المرأة

"تاليا" ابنة سيرين عبد النور كبرت وأصبحت جميلة.. هل تشبه والدتها؟ (صور)

Lebanon 24
11-06-2021 | 10:30
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احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها "تاليا" التي أصبحت في العاشرة من عمرها.

 

وللمناسبة نشرت سيرين عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور مع ابنتها.

 

وعلّقت على الصور قائلة :"اميرتي صار عمرها 10 سنين ما عم صدق كيف مرقو. انشاء الله العمر كله يا قلبي انتي".

 

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)


 

كما نشرت سيرين فيديو لتاليا وهي تطفئ شمعة العيد على قطعة حلوى صغيرة.

 

 

وقد لاحظ المتابعون ان تاليا لا تشبه كثيراً والدتها.

 

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