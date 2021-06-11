الانفصال عن شخص تحبينه وكنتِ تخططين للمستقبل معه أمر ليس سهلاً على الإطلاق، ولكن يجب أن تبذلي الجهد لتتخطي العلاقة السابقة، وتتخطي شريكك السابق بدون خسائر نفسية، حتى تتمكني من المضي قدماً في حياتك.إذا كنتِ منفصلة عن خطيبك ولا زلتِ لا تستطيعين تخطي الأمر، فالسطور التالية تحمل لكِ 4 طرق تساعدك على تخطي خطيبك السابق.1- الحظر على وسائل التواصل الاجتماعيلا تسمحي بوجود خطيبك السابق أمام عينيكِ حتى تتمكني من التوقف عن التفكير فيه، لذا احظريه على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا تصلك أخباره، وتتوقفي عن متابعته والتفكير فيه، وبالتالي تتمكنين من تخطيه في وقت أسرع.2- قائمة السلبياتاكتبي قائمة بالسلبيات التي كانت تزعجك في خطيبك السابق، سواء كانت صفات مزعجة، أو سلوكيات ومواقف سيئة.قائمة السلبيات تساعدك على تخطي التفكير في الشخص، كما أنها تحميكِ من التفكير في العودة أو الحنين إليه، حيث تعد قائمة السلبيات حائط سد تحول بينك وبين هذا الشخص.3- أنشطة جديدةالفراغ أكثر شيء يدفعكِ للتفكير في الماضي، لذا لا تتركي نفسكِ فريسة للفراغ، واشغلي وقتك بأنشطة جديدة، سواء تعلم هواية جديدة، أو السفر، أو الخروج مع أصدقائك، أو ممارسة رياضة جديدة، اختاري أي نشاط يشغل وقتك، ويؤسس لك بداية اجتماعية تساعدك على المضي قدماً في حياتك.4- الابتعاد عن مصادر الأخبارإذا كان بينك وبين خطيبك السابق أصدقاء مشتركين أو زملاء عمل أو أي أشخاص مشتركين لا يحترمون قرار الانفصال، وينقلون أخباره إليكِ، ابتعدي عنهم، مع توضيح أنكِ لا ترغبين في تلقي المزيد من الأخبار عن هذا الشخص.