المرأة

أفضل الأغذية لشعر قويّ متألق.. ما هي؟

Lebanon 24
12-06-2021 | 03:00
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ينمو شعرك حوالي 1.25 سم شهريًا، و15 سم سنويًا. وتعتمد سرعة نموه على عوامل مثل العمر والصحة والوراثة والنظام الغذائي. لا يمكنك تغيير عوامل مثل العمر والجينات، ولكن يمكنك التحكم في النظام الغذائي. وإليك أفضل الأطعمة لتعزيز نمو الشعر وصحته، كما ذكرها موقع Radiance by web MD

◄ الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين والماكريل، مملوءة بأحماض أوميغا 3 الدهنية الصحية، وهذه يحتاج اليها جسمك لنمو الشعر وإبقائه لامعًا وممتلئًا.

◄ البيض: غني بفيتامين ب (البيوتين) الذي يساعد على نمو الشعر، وتقوية الأظفار الهشة. وعدم وجود ما يكفي من هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر.

◄ التوت: غني بالمركبات والفيتامينات المفيدة التي قد تعزز نمو الشعر، ومنها فيتامين سي، الذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة، تحمي بصيلات الشعر من التلف.

◄ الزبادي اليوناني: غني بالبروتين، ويحتوي فيتامين ب 5 (حمض البانتوثنيك) الذي يساعد على تدفق الدم إلى فروة رأسك ونمو شعرك، وقد يساعد أيضًا في منع ترقق الشعر وتساقطه.

◄ السبانخ: ممتلئة بالعناصر الغذائية الرائعة، مثل فيتامين أ، الحديد، بيتا كاروتين، حمض الفوليك، فيتامين سي. وهذه تحافظ على رطوبة شعرك حتى لا يتكسر.

◄ الأفوكادو: مصدر كبير للدهون الصحية، ومصدر ممتاز لفيتامين هـ الذي يعزز نمو الشعر. وفيتامين إي، المضاد للأكسدة الذي يساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي.

◄ الجوافة: الجوافة غنية بفيتامين سي الذي يحمي شعرك من التكسر. كوب واحد من الجوافة يحتوي على 377 ملليغرام من فيتامين سي، أي أكثر من أربعة أضعاف الحد الأدنى اليومي الموصى به.

◄ الحبوب: قد يؤدي الحصول على القليل من الحديد إلى تساقط الشعر. ولكن يمكنك أن تجدي هذا العنصر الغذائي المهم في الحبوب المدعمة والباستا وفول الصويا والعدس.

◄ المكسرات: تحتوي مجموعة عناصر غذائية تعزز نمو الشعر. كما توفر فيتامينات ب والزنك والأحماض الدهنية الأساسية، التي يرتبط نقص أي منها بتساقط الشعر.

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