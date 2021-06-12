أصالة نصري ساحرة بالأحمر في زفاف جيسيكا عازار.. رقصت وغنت والعروس قبلت يدها بعفوية (فيديو)

دخلت الإعلامية ومقدمة البرامج جيسيكا عازار القفص الذهبي أمس الجمعة في عرس كبير أقيم في قصر جنبلاط في منطقة البرامية ـ صيدا.

وكان لافتاً حضور الفنانة السورية أصالة نصري الحفل حيث خطفت الأنظار بإطلالتها، فقد ارتدت فستانا أحمر من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران الذي حضرت العرس برفقته، وظهرت بلوك الشعر القصير الأشقر واعتمدت ماكياجا قوياً.

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وأشعلت أصالة الحفل حيث غنت عدداً من الأغاني ورقصت مع العروسين.





وانتشر فيديو لجيسيكا وهي تقبل يد أصالة بطريقة عفوية أثناء تهنئتها لها في حفل زفافها.

يُذكر ان هناك صداقة متينة تجمع ما بين جيسيكا وأصالة.