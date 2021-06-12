المرأة

ياسمين صبري تلفت الأنظار بفستان بسيط.. ولكن سعره خيالي (صور)

Lebanon 24
12-06-2021 | 05:00
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شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على تطبيق انستغرام بصور من أجدد إطلالة لها، حيث ارتدت فستانا صيفياً بتصميم كلاسيكي باللونين الكحلي والأبيض.

 

واختارت ياسمين الفستان من دار الأزياء العالمية DIOR، وتميّز بتصميمه الصيفي الناعم، وجاء ضيق من الاعلى على شكل قميص بأزرار وواسع من الأسفل، ما ساعد في ابراز خصرها النحيل ورشاقتها. ويبلغ سعر الفستان اكثر من 5500 دولار اميركي.

 

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)


 

ونسقت ياسمين مع الفستان حذاء صيفي بكعب عالٍ من ماركة Aquazzur العالمية، تزينت ببعض المجوهرات الناعمة.

 

أما من الناحية الجمالية، تركت الفنانة المصرية شعرها المموج منسدلاً على كتفيها، ووضعت مكياجاً ناعماً بألوان هادئة مع أحمر شفاه زهري خفيف.

المصدر: لها
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