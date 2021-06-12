المرأة

مايا دياب بإطلالة صيفية مثيرة وجريئة.. شاهدوا فستانها الأصفر (صور)

Lebanon 24
12-06-2021 | 04:00
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نجحت الفنانة مايا دياب في لفت الأنظار بإطلالتها المختلفة وبقدرتها على مواكبة الموضة، وذلك خلال مقاطع فيديو نشرتها للترويج لحفلها الذي عرض على قناة "شاهد" بحضور الفنانة المصرية دينا الشربيني.

 

واختارت مايا إطلالة صيفية خاصة بها، بفستان أصفر بدرجة "الموتارد"، وتميّز بقماشه الشفاف وبتصميمه المكشوف عند البطن مع كتف واحد. وكان لافتاً تصميمه الناعم والجريء مع جديلات ناعمة تزيّن منطقة الصدر.

A post shared by Maya Diab (@mayadiab)


 
 

وأكملت اطلالتها بصندل صيفي اسود اللون مع شراشيب فضية اللون، واضافت الى الفستان اكسسوارات بسلاسل ملونة زينت فيها منطقة البطن الظاهرة، وتسقت معها أقراط فضية ضخمة.

 

 

ومن الناحية الجمالية، تركت مايا شعرها الأشقر على كتفيها بتسريحة الويفي الصيفية الناعمة، ووضعت مكياجاً جذابا اعتمد على الألوان الترابية مع أحمر للشفاه باللون البيج الغامق.

المصدر: لها
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