ممثلة تبكي بحرقة: هذا الفنان رمى بي فوق السرير وحاول الاعتداء علي جنسيا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة المغربية نجاة خير الله ظهرت فيه وهي تبكي بحرقة خلال مؤتمر صحفي، أكدت خلاله اتهامها للممثل طارق البخاري بممارسة العنف الجسدي ضدها.وذكرت في الندوة الصحفية أنه دخل إلى الغرفة التي تغيّر بها ملابسها بأحد الفنادق خلال تصوير عمل فني، ورمى بها فوق السرير محاولا الاعتداء عليها جنسيا، وبحضور اللبيسة التي أشارت أنها لن تقبل الشهادة لصالحها خوفا على رزقها".في المقابل، تمسك الممثل في تصريحاته الصحفية بأنه مظلوم، وأن المشتكية استدرجته ليقع في فخ تبادل الكلام "غير المؤدب معها"، وتحاول العودة إلى الأضواء من خلال التشهير به لأنها لم تعد تتلق عروض عمل.وكانت الممثلة المغربية قد لجأت إلى القضاء في نهاية شهر نيسان الماضي، متهمة البخاري بالتحرش بها منذ 2015 ، وسربت مكالمات بينهما لإثبات ذلك، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور المغربي.