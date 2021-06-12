25
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
"المووينغ".. هل يُعتبر وسيلة فعّالة لمكافحة التجاعيد؟
Lebanon 24
12-06-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تندرج تقنيّة "المووينغ" ضمن وسائل إعادة تشكيل الوجه بواسطة تمارين خاصة باللسان. وهي تحمل اسم طبيب تقويم الأسنان البريطاني مايك ميوو الذي ابتكرها. وتوصف منذ فترة طويلة في عدد من حالات تقويم الأسنان، وتصحيح النطق كما أنها تخفّف من الآلام التي قد تصيب منطقة الفكّين. ولكنها أظهرت مؤخراً فعاليتها في مجال شدّ القسم السفلي من الوجه ومكافحة تجاعيده بالإضافة إلى القضاء على مشكلة الذقن المزدوج.
- كيف يتمّ تطبيق هذه التقنية؟
تتمّ الاستعانة بتقنية "المووينغ" لدى ممارسة اليوغا الخاصة بالوجه وفي جلسات التقويم الطبيّة، مما يجعلها تحظى باهتمام الطب التقليدي والطب الطبيعي على السواء. وقد بدأت مؤخراً تحظى باهتمام الاختصاصيين في المجال التجميلي بعد أن أثبتت قدرتها على إخفاء الذقن المزدوج في غضون بضعة أسابيع فقط لدى المواظبة على تطبيقها بشكل يومي.
تقوم هذه التقنيّة على تمرينين: يعتمد الأول على الضغط لأطول فترة ممكنة بواسطة اللسان على الحلق في المنطقة التي تعلو الأسنان الأماميّة، على أن يتمّ تكرار هذا التمرين عدة مرات يومياً. أما التمرين الثاني فيعتمد على وضع قشّة في الفمّ وإمساكها بواسطة الشفاه فقط دون الأسنان ثمّ تحريكها من الأعلى إلى الأسفل بهدف تشغيل عضلات الفكّين، على أن يتمّ تكرار هذا التمرين عدة مرات في اليوم أيضاً.
قد يبدو الأمر صعباً في البداية، خاصةً أننا نميل طبيعياً إلى عدم تشغيل عضلات هذه المنطقة، ولكن تقنية "المووينغ" أثبت فعاليتها في مجال تنحيف القسم السفلي من الوجه وشدّه، بالإضافة إلى التخفيف من التجاعيد المزعجة التي تنطلق من طرفي الأنف باتجاه جانبي الشفاه. وهي تُسهّل عمليّة التنفّس وتُصحّح وضعيّة الأسنان كما تُخفّف الضغط على الفكّين وتُزيل الآلام التي يمكن أن تطالها.
تكمن أهميّة هذه التقنيّة أيضاً في أنها قادرة على إعادة قولبة الوجه، وشدّ العنق، وحماية منطقة أسفل الذقن من الترهل. وهي تقضي على مشكلة الذقن المزدوجة ويؤكّد العديد ممن يواظب على ممارسة هذه التمارين في أنها تساهم في زيادة حجم الشفاه وتعزيز اكتنازها.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
الصور الأولى للعروس جيسيكا عازار
Lebanon 24
الصور الأولى للعروس جيسيكا عازار
14:47 | 2021-06-11
11/06/2021 02:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة نصري ساحرة بالأحمر في زفاف جيسيكا عازار.. رقصت وغنت والعروس قبلت يدها بعفوية (فيديو)
Lebanon 24
أصالة نصري ساحرة بالأحمر في زفاف جيسيكا عازار.. رقصت وغنت والعروس قبلت يدها بعفوية (فيديو)
02:00 | 2021-06-12
12/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت كالأميرات.. زفاف ملوكي لجيسيكا عازار ومحمد صوفان ولحظات مؤثرة مع والدها أبكت العروس (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت كالأميرات.. زفاف ملوكي لجيسيكا عازار ومحمد صوفان ولحظات مؤثرة مع والدها أبكت العروس (فيديو)
02:00 | 2021-06-12
12/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير بريطاني عن "لعنة لبنان": أسابيع حاسمة ودور كبير للجيش
Lebanon 24
خبير بريطاني عن "لعنة لبنان": أسابيع حاسمة ودور كبير للجيش
03:30 | 2021-06-12
12/06/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 15 ألف.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 15 ألف.. هكذا افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية
02:37 | 2021-06-12
12/06/2021 02:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2021-06-12
النوم "الخاطئ" يسرّع ظهور التجاعيد
08:00 | 2021-06-12
ممثلة تبكي بحرقة: هذا الفنان رمى بي فوق السرير وحاول الاعتداء علي جنسيا (فيديو)
07:14 | 2021-06-12
لاميتا فرنجية بالـ"Hoodie" فقط.. جمال وإثارة من داخل المطبخ! (صور)
05:48 | 2021-06-12
فاليري أبو شقرا بغاية الجمال في آخر فترة من حملها.. شاهدوا الصورة!
05:00 | 2021-06-12
ياسمين صبري تلفت الأنظار بفستان بسيط.. ولكن سعره خيالي (صور)
04:00 | 2021-06-12
مايا دياب بإطلالة صيفية مثيرة وجريئة.. شاهدوا فستانها الأصفر (صور)
فيديو
ممثلة تبكي بحرقة: هذا الفنان رمى بي فوق السرير وحاول الاعتداء علي جنسيا (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة تبكي بحرقة: هذا الفنان رمى بي فوق السرير وحاول الاعتداء علي جنسيا (فيديو)
08:00 | 2021-06-12
12/06/2021 21:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتذكرون طفل أغنية "بابا فين"؟ شاهدوا كيف أصبح.. والجمهور: هو كبر وهيفا وهبي صغرت (فيديو)
Lebanon 24
هل تتذكرون طفل أغنية "بابا فين"؟ شاهدوا كيف أصبح.. والجمهور: هو كبر وهيفا وهبي صغرت (فيديو)
05:00 | 2021-06-12
12/06/2021 21:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مؤثّر.. لحظة لقاء أب بابنه بعد 58 عاماً من الفراق! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ مؤثّر.. لحظة لقاء أب بابنه بعد 58 عاماً من الفراق! (فيديو)
05:00 | 2021-06-12
12/06/2021 21:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact