26
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
صاحبة أطول رموش بالعالم "تذهل" الأطباء وتكشف "السبب المحتمل"
Lebanon 24
12-06-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت امرأة في الصين، ذهولا كبيرا وسط الأطباء، بعدما نمت رموشها بشكل طويل، حتى دخلت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، فيما تقول إنها سعيدة بهذا الأمر لأنه يجعلها تبدو بشكل أفضل.
وفي أحدث إنجاز، استطاعت المرأة أن تحطم الرقم القياسي الذي سجلته في وقت سابق، لأن طول الرموش في عينها اليسرى وصل إلى 20.5 سنتيمترا.
وكانت ذات الرموش الطويلة، المسماة يو جيانزيا، قد دخلت موسوعة غينيس قبل خمس سنوات، بفضل طول الرموش الذي بلغ 12.5 سنتيمترا.
وتنحدر المرأة من شانغزو، جنوبي الصين، وتقول إن هذه الرموش الطويلة التي تتمتع بها من "عطاء بوذا".
واحتار الأطباء في حالة المرأة، لأن الرموش طالت حتى صارت تنسدل على الخد وتتجاوز حتى أسفل الفك.
وتقول المرأة إنها لاحظت نمو الرموش الطويلة في 2015، ثم استمرت في ذلك بشكل بطيء، وهو ما دفعها لزيارة الطبيب.
وحاولت المرأة أن تعرف السبب الذي جعل رموشها تنمو بشكل غير مألوف لدى الناس، لكن الأطباء لم يستطيعوا تقديم أي تفسير.
وأضافت أنها استعانت أيضا بالعلوم لكنها لم تعرف السبب، موضحة أنها حالة استثنائية في عائلتها، لأن باقي أقاربها لهم رموش بالطول المعتاد.
وتعتقد جيانزيا، أن الأمر لا يمكن تفسيره بالعلم على الأرجح، بل عن طريق روحاني، لأن السبب الأرجح، بحسب قولها، هو أنها قضت 480 يوما في الجبل "ولذلك، قلت ونفسي، إنها هدية من بوذا".
وأشارت إلى أن هذه الرموش الطويلة جعلتها تبدو أكثر شبابا، موضحة أنها تشعرُ بقوة في الجسم "وربما هناك علاقة بين الأمرين".
تابع
الأكثر قراءة
توتر في البقاع.. مقتل شاب يقود صهريج بنزين في سهل رأس بعلبك
Lebanon 24
توتر في البقاع.. مقتل شاب يقود صهريج بنزين في سهل رأس بعلبك
11:47 | 2021-06-12
12/06/2021 11:47:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتذكرون طفل أغنية "بابا فين"؟ شاهدوا كيف أصبح.. والجمهور: هو كبر وهيفا وهبي صغرت (فيديو)
Lebanon 24
هل تتذكرون طفل أغنية "بابا فين"؟ شاهدوا كيف أصبح.. والجمهور: هو كبر وهيفا وهبي صغرت (فيديو)
05:00 | 2021-06-12
12/06/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم مسلح يطال مركزاً للجيش في البقاع.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هجوم مسلح يطال مركزاً للجيش في البقاع.. إليكم التفاصيل
14:29 | 2021-06-12
12/06/2021 02:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
15:54 | 2021-06-12
12/06/2021 03:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا بغاية الجمال في آخر فترة من حملها.. شاهدوا الصورة!
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا بغاية الجمال في آخر فترة من حملها.. شاهدوا الصورة!
05:48 | 2021-06-12
12/06/2021 05:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:35 | 2021-06-13
إبنة هيفا وهبي خضعت لعملية جراحية.. وفيديو يكشف نوعها!
02:00 | 2021-06-13
بعد فستانها الأحمر بزفاف جيسيكا عازار.. هجوم على أصالة من شقيقتها (صور)
14:00 | 2021-06-12
النوم "الخاطئ" يسرّع ظهور التجاعيد
11:00 | 2021-06-12
"المووينغ".. هل يُعتبر وسيلة فعّالة لمكافحة التجاعيد؟
08:00 | 2021-06-12
ممثلة تبكي بحرقة: هذا الفنان رمى بي فوق السرير وحاول الاعتداء علي جنسيا (فيديو)
07:14 | 2021-06-12
لاميتا فرنجية بالـ"Hoodie" فقط.. جمال وإثارة من داخل المطبخ! (صور)
فيديو
بعد صفعة ماكرون زعيم فرنسي يتعرض لموقف محرج.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد صفعة ماكرون زعيم فرنسي يتعرض لموقف محرج.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-06-13
13/06/2021 11:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشترك بـ"ذا فويس كيدز" فار مطلوب بعد محاولة قتل! (فيديو)
Lebanon 24
مشترك بـ"ذا فويس كيدز" فار مطلوب بعد محاولة قتل! (فيديو)
02:00 | 2021-06-13
13/06/2021 11:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ممرضة تزعم أن لقاح كورونا "مغنط" جسدها.. هل نجحت في إثبات ذلك؟ (فيديو)
Lebanon 24
ممرضة تزعم أن لقاح كورونا "مغنط" جسدها.. هل نجحت في إثبات ذلك؟ (فيديو)
02:00 | 2021-06-13
13/06/2021 11:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact