4 فِخاخ مدمرة تقع فيها الأمهات.. احذريها

هناك سلوكيات مدمرة للذات تكون بمثابة فِخاخ تقع فيها الأمهات لتؤدي إلى التفكير المدمر الذي يسبب لهن أضراراً نفسية كبيرة، على سبيل المثال فخ السعي إلى الكمال، الذي يشغل الأم بإنجاز جميع مهامها بنحو مثالي، ما قد يضطرها لإسقاط بعض الأمور المعنوية المهمة مثل احتضان طفلها، الذي يجعلها تقع في فخ الشعور بالذنب، ومن ثم تظل الأم تدور في دائرة هذا السلوك المدمر، ومع الوقت تزداد حالتها سوءاً ولا تصل إلى هدفها الوهمي أبداً.وفي ما يلي 4 فِخاخ سلوكية مدمرة للذات تقع فيها الأمهات، تعرفي إليها واحذري الوقوع فيها.1- فخ إسعاد الآخرينهذا الفخ يجعلكِ تركزين على إسعاد الآخرين على حساب سعادتك أو مصلحة أطفالك، بمعنى أن تقولي "نعم" في الوقت الذي يجب أن تقولي فيه "لا"، فقط من أجل إسعاد الآخرين، وهذا بمثابة استسلام لاستغلال الآخرين.هذا الفخ مدمر لأنه يجعلكِ منهكة طوال الوقت، ولا تتمكنين من وضع حدود لأطفالك لأنكِ تهدفين إلى إسعادهم وحسب.إذا لاحظتِ أنكِ متورطة في فخ إسعاد الآخرين، فتوقفي على الفور وتذكري أنكِ لن تستطيعي جعل الجميع سعداء، وليست وظيفتك أن تجعلي الجميع سعداء، وأن كلمة "لا" أحياناً تكون صحية لكِ ولعلاقاتك أكثر من كلمة "نعم".2- فخ التمركز حول الآخرينإذا كنتِ تحبين الاعتناء بالناس، ولديكِ شغف بمساعدة الآخرين، فهذا رائع، ولكنه يصبح فخاً عندما تفقدين التوازن، وتبدئين بإهمال نفسك مقابل الاعتناء بالآخرين، ما يجعلكِ مرهقة، مهملة لنفسك، وقد تصبحين مهملة لأسرتكِ أيضاً.عدم التوازن هذا يخل بنظام حياتك ويدفعكِ للانهيار، لذا بادري إلى ترتيب أولوياتك واستعيدي التوازن في حياتك.3- فخ المقارنةعندما تقارنين حياتك بحياة الآخرين، فإن هذا فخ يخرج عن نطاق السيطرة بسرعة، فهناك دائماً أشخاص لديهم أشياء أفضل مما لديكِ، لذا المقارنة تصعّب عليكِ الشعور بالرضى، ما يجعلكِ تفقدين الاستمتاع بما لديكِ وتغيب السعادة من حياتك.كأم، قد تجدين نفسك غير سعيد بحياتك، تصبحين ناقمة وتميلين إلى التركيز على السلبيات أكثر من الإيجابيات. إذا كنتِ قد وقعتِ في هذا الفخ، فقد حان الوقت لإعادة النظر إلى حياتك، والتركيز على النِعَم التي تملكينها، وتتوقفي عن النظر إلى ما يمتلكه الآخرون، ومقارنة حياتك بحياتهم.4- فخ السعي إلى الكمالالمنطق يقول إنه لا أحد يمكن أن يصبح كاملاً أو مثالياً، ولكن الأم التي تقع في فخ السعي إلى الكمال تظن أن ذلك ممكن.إذا وقعتِ في فخ السعي إلى الكمال فإنكِ تكونين شديدة الانتقاد لنفسك، تتدهورين بشدة إذا ارتكبتِ خطأ بسيطاً، وتكافحين من أجل التصالح مع نفسك، كما أنه يدفعكِ لإلزام الآخرين بمعايير عالية، ما يجعل حياتك وحياة المحيطين بكِ أيضاً صعبة.حان الوقت للاسترخاء، ومكافحة فكرة الكمال الوهمية، حتى تتمكني من استعادة استمتاعك بحياتك مع أسرتك، والشعور بقيمة ما تنجزينه.