6 أخطاء عليك تفاديها لحماية أظفار قدميك.. ما هي؟

تؤدي بعض الأخطاء إلى الإضرار بجمال القدمين، اللتين غالبا ما تتخلىّ النساء عن الاهتمام بهما، خاصة في الشتاء. ومع دخول الصيف وانتشار انتعال الأحذية المكشوفة، رصد تقرير نشرته مجلة "لوفيغارو" أهم الاخطاء التي ترتكب في التعامل مع القدمين قبل وأثناء وضع طلاء الأظفار.1 - عدم تجفيف القدمين جيداً: من الضروري تجفيف القدمين جيدا قبل البدء في تطبيق طلاء الأظفار. ويقول خبير التجميل كريستيان دافيد إن الأظفار تبقى رطبة ومبللة بعد حمام القدمين، لذلك ينبغي تجفيفها جيدا حتى تحافظ على هندستها وشكلها وتكون صلبة وليست مرنة اثناء البدء في عملية الصبغ.2 -استخدام قصاصة الأظفار: إن اعتنينا بالقدمين طيلة السنة، فلن نشغل بالنا كثيرا مع بداية الصيف، لذلك من الضروري زيارة مختص لتحديد شكل الأظفار بشكل جيد ومن ثمة الاستمرار في الاعتناء بها. وينصح المختصون بعدم استخدام قصاصة الأظفار بشكل سيئ. ويقول كريستيان دافيد: "غالبا ما نبدأ في استخدام قصاصة الأظفار أثناء التعامل مع أظفار القدمين، لأنها اكثر سمكا مقارنة بأظفار اليدين، ولكن احذرن، يجب استخدام قصاصة الأظفار في تحديد الطول، وأما الشكل فيتم تحديده باستخدام المبرد"، مضيفا: "من الضروري عدم استخدام القصاصة اثناء التعامل مع الأظفار التي تواجه خطر الكسر، لأن هذا قد يكون مزعجا خلال نمو الأظفار وقد يسبب مشكلات لاحقا. لذلك من الضروري في كل الأحوال الاهتمام بتوضيب الشكل للحصول على نتيجة متناسقة وجيدة".3 - سوء استخدام المبشرة: تعتبر المبشرة من الأدوات الضرورية في استكمال جمال القدمين، وينبغي أن نختار الناعمة منها حتى نتمكن من التخلص من الجلد الذي يتكون عند الكعب نتيجة الاحتكاك مع الحذاء، لكن لا حاجة لاستخدامها على بقية البشرة، التي يجب أن تحافظ على بعض من القساوة خاصة في الصيف أثناء انتعال الصنادل والأحذية المكشوفة. ويحذّر المختصون من سوء استخدام المبشرة واستخدامها المفرط، لأن ذلك قد يؤدي إلى جفاف البشرة، التي لن تتمكن من استعادة وضعها الطبيعي الا بعد شهرين. لذلك يجب التركيز على المناطق الأكثر عرضة لتكدس الجلد الزائد مثل جوانب القدم في اتجاه أصغر إصبع، وعلى مستوى الكعب، وفيما يخص مشكلات الترطيب، يمكن استخدام مقشر للتخلص من الخلايا الميتة ووضع كمية سميكة بعدها من كريمة الترطيب.4 - الأظفار الصفراء: ان كانت السيدة ترغب بوضع طلاء أظفار ملونة جدا، توصي الخبيرة بوضع الوان فاقعة واخرى باهتة بالتناوب حتى يحافظ الظفر على بياضه، ونريحه من ناحية الصبغة مع الاهتمام بتركيبة طلاء الأظفار واختيار قاعدة نظيفة تسمح بمنح الأظفار اشراقة وبياضا.5 - عدم وضع قاعدة: مثل أظفار اليدين، يعدّ وضع طلاء قاعدي، أمرا ضروريا قبل تطبيق أي لون. ويؤكد الخبير كريستيان دافيد أن هذا الامر إلزامي بالنسبة لأظفار القدمين، لانه يسمح بالمحافظة على الطلاء لفترة أطول مرتين او ثلاث مرات مقارنة بصبغ أظفار اليدين. ويوضع اللون القاعدي لتفادي الاصفرار الذي يظهر بعد استخدام مزيل الصبغ عقب إزالة الدهون المتراكمة عن طريق الكحول، أو بعد غسل القدمين بالصابون والا لن تستمر مقاومة الصبغة اكثر من 24 ساعة. ويوصي الخبير بوضع طبقتين، حيث ينصح بأن تكون الأولى خفيفة او تقريبا شفافة ولا تشبه تماما الطلاء الذي ترغب السيدة في وضعه في الطبقة الأخيرة.6 - عدم إراحة القدمين: تعتبر هذه الخطوة حاسمة جدا، لذلك ينصح الخبير باستخدام آلة تجفيف لحماية الطلاء، لأن اظفار القدمين أكثر تعرضا للاحتكاك مقارنة بأظفار اليدين، كما يوصي بوضع طبقة من صبغ الأظفار الشفاف، في المرحلة النهائية بعد عشر دقائق من وضع اللون، لمنحه الأظفار لمعانا وحماية إضافية.