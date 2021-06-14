بعد غياب ملكة جمال لبنان السابقة تلفت الأنظار بحفل زفاف جيسيكا عازار.. شاهدوا كيف أصبحت نورما نعوم (صور)

رغم مرور أيام على زفاف الإعلامية ومقدمة البرامج جيسيكا عازار ورجل الأعمال اللبناني محمد صوفان، لا تزال أخبار هذه المناسبة تضج وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد تبين ان ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم كانت من بين المدعويين للزفاف.

وقد لفتت نورما الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر الداكن واعتمدت ماكياجا ناعما وتسريحة الشعر المرفوع.

وبدت نورما جميلة جدا وهي لا تزال تحافظ على جمالها ورشاقتها رغم مرور السنوات.

يُذكر ان نورما انتخبت ملكة جمال لبنان عام 1999 ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية.