بإطلالة مثيرة.. نادين الراسي ترقص وتستمتع بوقتها برفقة خطيبها وابنها (فيديو)

تم تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة نادين الراسي وهي ترقص وتستمتع بوقتها في إحدى السهرات برفقة خطيبها مجد دعبول وابنها مارك حدشيتي.
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A post shared by ET المشاهير (@et_mashaheerofficial)
A post shared by ET المشاهير (@et_mashaheerofficial)
ومن الملاحظ ان نادين تنشر صورا وفيديوهات مختلفة عبر حساباتها على مواقع التواصل خلال وجودها مع خطيبها على البحر او في الجبل.
وكانت نادين شاركت في مسلسل " زوج تحت الإقامة الجبرية" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك مع الفنان زيد برجي والممثلة هبة نور وعدد من الممثلين.