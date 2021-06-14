المرأة

بإطلالة مثيرة.. نادين الراسي ترقص وتستمتع بوقتها برفقة خطيبها وابنها (فيديو)

Lebanon 24
14-06-2021 | 12:00
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تم تداول مقطع فيديو ظهرت فيه الممثلة نادين الراسي وهي ترقص وتستمتع بوقتها في إحدى السهرات برفقة خطيبها مجد دعبول وابنها مارك حدشيتي.

 

A post shared by ET المشاهير (@et_mashaheerofficial)


 
 

ومن الملاحظ ان نادين تنشر صورا وفيديوهات مختلفة عبر حساباتها على مواقع التواصل خلال وجودها مع خطيبها على البحر او في الجبل.

 

وكانت نادين شاركت في مسلسل " زوج تحت الإقامة الجبرية" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك مع الفنان زيد برجي والممثلة هبة نور وعدد من الممثلين.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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