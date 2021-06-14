المرأة

الجوز خيار مثالي لنضارة البشرة

Lebanon 24
14-06-2021 | 14:00
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من المعروف أن للجوز فوائد صحية كثيرة لما يحتوي عليه من فيتامينات مهمة، ومصادر طبيعية غنية بالأوميغا 3، إضافة الى انخفاض كمية الكربوهيدرات فيه وغناه بالألياف ومضادات الأكسدة، ولكن ما لا تدركه غالبية السيدات هو فؤائد الجوز المهمة للبشرة.

يؤكد الخبراء أن الجوز مصدر مهم للفيتامينين E وB6، وحمض الفوليك والفوسفور، وبالتالي فهو يحمي البشرة من العوامل البيئية الضارة، مما يمنع تلف الجلد وظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد المبكرة، هذا فضلاً عن أهمية الجوز في ترطيب البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين.

كذلك يحتوي الجوز على خصائص مميزة تخفّف الإجهاد وتعزز إشراقة البشرة وتقلّل من ظهور الهالات السوداء المزعجة حول العينين.

كما يمكن الاستفادة من زيت الجوز لترطيب بشرة الوجه أو الجسم ومنحها رونقاً جميلاً من خلال تدليكها بالزيت، فهو يُساهم في ترطيبها ويخفّف من ظهور البقع الداكنة عليها.
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