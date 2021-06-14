وصفة بسيطة من مطبخك لشعر صحي

مع إنتهاء فصل الشتاء، يترتب على كل سيدة الاهتمام بشعرها والعناية به ليستعيد صحته ونشاطه مع بداية الصيف، ليصبح قادراً على تحمل أشعة الشمس دون أن تتلفه وتتعبه.وقد يبدو غريبا معرفة وجود بعض الوصفات السريعة الموجودة في كل مطبخ والتي تحقق نتائج إيجابية مميزة للشعر ومن ضمنها وصفة الافوكادو.يحتوي الأفوكادو على زيوت طبيعية وأحماض دهنية صحية وفيتامينات ومعادن مهمة تغذي الشعر وتقويه وتمنع تكسره.هناك عدة طرق للاستفادة من الأفوكادو من بينها أن تقومي بهرس حبة منه مع إضافة ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.وفي وعاء آخر، اخفقي صفار بيضة واحدة وأضيفي المكونات السابقة إليه واخطيها معا جيداً ومن ثم ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 10 إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي شعرك جيداً.ويفضل تنفيذ هذا القناع خلال فصل الربيع مرتين في الأسبوع، لتحضير الشعر لاستقبال أشعة الشمس دون أن يفقد لمعانه وصحته.