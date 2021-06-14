المرأة

ما سبب ظهور بثور بعد استخدام منتجات العناية بالبشرة؟

Lebanon 24
14-06-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-833275-637593215015161100.jpeg
Doc-P-833275-637593215015161100.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلاحظ النساء أحيانًا ظهور حبوب وبثور بعد استخدام منتج أو ماسك معين لتحسين وترطيب البشرة، وهذا يعني أن المنتج يقوم بنتيجة عكسية، وفي بعض الحالات تظهر الحبوب مع مختلف أنواع المنتجات المستخدمة وليس نوع معين، فما سبب ذلك؟

تقول جوستين كلوك، استشاري الأمراض الجلدية بالمملكة المتحدة، إن المرأة عندما تجرب منتجا جديدا أو ماسك، سواء طبيعي أو مباع بالصيدليات ومراكز التجميل، فإن الجلد يتفاعل معه بمجرد استخدامه، وعند التفاعل يخترق المنتج البشرة للبدء في تطهيرها.

وأضافت أن البشرة التي تحتوي على بثور أو حبوب، تعاني من المسام المسدودة التي تتسبب في تراكم الخلايا الميتة، وهذه الخلايا التي يطلق عليها "الميكروكوميدونات" تحتاج إلى 8 أسابيع حتى تتحول إلى بثور وأكياس دهنية ورؤوس سوداء ورؤوس بيضاء، وعند استخدام الكريم أو منتج الترطيب والتنظيف، يقوم بتسريع هذه العملية بهدف تطهير الجلد، ما يؤدي إلى ظهور كل هذه الأشياء سريعًا وبشكل مفاجئ.

وأوضحت أن المنتج يطهر البشرة ويحفزها على إنتاج نسبة أقل من "الميكروكوميدونات" مقارنة بالفترات السابقة، وهذا يجعل الجلد يعاني لفترة من البثور والرؤوس السوداء والبيضاء، بحسب مجلة "بريتش جلامور" البريطانية الخاصة بالموضة والجمال.

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة ما إذا كان المنتج جيدًا أم ضارًا للبشرة من خلال قراءة مكوناته، لأنه عندما يحتوي على مكونات نشطة يزيد من معدل دوران الجلد، وهذه المكونات هي: أحماض هيدروكسي "جليكوليك، لاكتيك، ماليك، مندليك، ساليسيليك، أحماض لاكتوبيونيك، جلوكونولاكتون، أحماض الفاكهة"، والريتينويد ويشمل "ريتينول، تريتينوين، أدابالين، تازاروتين، إيزوتريتينوين، ريتينيل بالميتات"، إضافة إلى البنزويل بيروكسايد.

وأكدت أنه بمجرد رؤية هذه المكونات، فيجب التأكد من أن المنتج سيتسبب بظهور بثور ورؤوس سوداء وبيضاء في بداية استخدامه، ولكن يجب معرفة أيضًا أن منتجات وماسكات الترطيب لا تحتوي على هذه المكونات، وبالتالي في حالة تسببها بحدوث تهيج أو مشاكل بالبشرة، فإن هذا يعني أنها ضارة ويجب التوقف عن استخدامها، وهذا يتم تطبيقه أيضًا في حالة استخدام كريم للبشرة لا يحتوي على المكونات السابقة وتسبب في ظهور بثور بمجرد استخدامه.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:45 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2021-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2021-06-15
14:00 | 2021-06-14
12:30 | 2021-06-14
11:00 | 2021-06-14
08:00 | 2021-06-14
07:06 | 2021-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website