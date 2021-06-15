المرأة

بعمر الـ 49.. هكذا تحافظ ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار على رشاقتها (صور)

Lebanon 24
15-06-2021 | 10:00
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار مؤخرا صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها وهي تمارس رياضة المشي على البحر.

 

وعلقت دينا على الصورة بالقول انه ليس مهما فقط خسارة الوزن بل المحافظة على الصحة.

 

A post shared by Dina Azar (@officialdinaazar)


 

دينا من مواليد 1972 ، وانتخبت ملكة جمال لبنان عام 1995 ومثلت لبنان في مسابقات جمالية عالمية .

 

تُعتبر من أجمل الملكات اللواتي حصدن هذا اللقب وهي لا تزال حتى الآن تحافظ على جمالها ورشاقتها وتمارس الرياضة بانتظام .

 

 

خاضت دينا مجال التمثيل وتقديم البرنامج وأطلقت في عام 2015 موقع نصائح الموضة والجمال "دنيا دينا".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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