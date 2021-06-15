بطريقتها الخاصة.. أصالة تتجاهل هجوم شقيقتها عليها (فيديو)

تجاهلت الفنانة السورية أصالة نصري الرد على هجوم شقيقتها ريم نصري تماماً، حيث لم تعلق على الهجوم على أي من صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تعدي ريم حدودها على شقيقتها في الكلام.

ونشرت أصالة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" برومو أغنية "بنحبك" والتي تهديها لمصر والشعب المصري، وعلقت على الفيديو بقولها: "إنتظروا أغنية "بنحبك" خلال ساعات قليلة على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

هجوم ريم على شقيقتها أصالة قوبل من متابعي الأخيرة بانتقادات واسعة للدفاع عن النجمة السورية.

ونشرت ريم نصري شقيقه أصالة، على "إنستغرام" صورة لتحليل DNA لتعبر من ذلك البوست عن مشاعرها ناحية شقيقتها، معلقة بما يوحي بأن الغمام غطى على صلة الدم.

إلا أن تعليقات الجمهور جاءت صدمة ومدافعة عن أصالة حيث قالت إحدى المتابعات: "ما أسمح لك تكتبين عن صولا كذا"، في حين علقت أخرى، بقولها: "كالعادة تغلطي وبعدين بترجعي تعتذري لأصاله قدام الناس وتحضني وتبوسي وتذكري محاسنها بعد ما تشوهي صورتها قدام الناس، عفواً تحاولي تشوهي وتفشلي وترجعي بعد كم شهر أو سنة.. حقيقي لازم تاخذي جلسات علاجية عند دكتور نفسي مو عيب ولا حرام بالعكس عشان تكوني إنسانة أفضل وتعرفي تخاطبي وتتكلمي وتكتبي وتحلي عقدك النفسيّة.. مو طبيعي أصاله قد ايش متحملة خيانات وطعنات من جوا ومن برا ولو إني من أصالة وحده مثلك ما أعطيها فرصة ثانية حتى! يلا ماعليه لله درك يا أصالة".