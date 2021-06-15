قرار نهائي من القضاء بشأن قضية رانيا يوسف ونزار الفارس

أصدر القضاء المصري، قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة "الرشيد" العراقية.وذكرت "صحيفة الشروق" المصرية، أن "نيابة النزهة أصدرت قرارا بحفظ البلاغ المقدم من رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية".وأقام وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقة بمواقع التواصل الاجتماعي.وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، إثر اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة المصرية العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.وتقدم طارق العوضي، محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس، ومشيرا إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.