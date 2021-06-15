المرأة

بعد غياب 4 سنوات.. فنانة عربية تخرج عن صمتها بشأن عودتها إلى بلدها

Lebanon 24
15-06-2021 | 11:00
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أثارت الفنانة المصرية علا غانم، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت عودتها إلى بلدها التي ظلت غائبة عنها مدة 4 سنوات.

بدأت القصة عندما تداول مرتادو "السوشيال ميديا" مقطعا مصورا لعلا غانم، الذي أوضحت فيه مازحة أن سبب عودتها من الولايات المتحدة هو تصفيف شعرها.

وتقول علا غانم في الفيديو: "بقالي 4 سنين مش عارفة أظبط شعري".

وكشفت علا غانم في تصريحات لـبرنامج "إي تي بالعربي" أن السر وراء عودتها إلى مصر هو ليس التمثيل، وإنما حضور حفل زفاف ابنتها يوم الخميس المقبل.

وتابعت مؤكدة أنها ستعود إلى الولابات المتحدة بعد انتهاء حفل زفاف ابنتها مباشرة.

وكانت الفنانة المصرية، لوسي، أكدت في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية بشهر شباط الماضي أنها اجتمعت مع علا غانم بحفل عشاء في أمريكا، وتناول حديثهم إغفال المنتجين والمخرجين لمشوار علا الفني.
وشددت لوسي على حب علا غانم لبلدها وتحب التردد عليها من وقت إلى آخر، على الرغم من غضبها من الوسط الفني.

وتعد علا غانم من الفنانات اللاتي اتسمت أدوارهن على شاشة السينما والتلفزيون بالجرأة.

وكان آخر أعمال علا غانم الفنية فيلم "الفندق"، الذي طرح بدور العرض السينمائية في عام 2017، وحقق إيرادات منخفضة في شباك التذاكر، ويشاركها بطولته الفنان أحمد بدير.

وبدأت علا غانم مشوارها الفني بالظهور في عام 1996 بالظهور كعارضة أزياء في الأغنية المصورة "هنساك" للمطرب المصري، محمد فؤاد.

ومن أشهر أدوارها الفنية فيلم "سهر الليالي" من إنتاج عام 2000، ومن إخرجا هاني خليفة.

وبحسب تقارير، فقد تزوجت علا غانم 3 مرات في حياتها، وكانت الأولى في سن مبكرة عندما كان عمرها 17 عاما، ولديها ابنتان هما كاميليا وفريدة.

ودائما ما تشجع علا غانم ابنتيها على ارتداء ما يحلو لهما من ملابس، دون الاهتمام بتعليقات جمهورها وانتقاداتهم.

المصدر: سبوتنيك
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