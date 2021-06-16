المرأة

ظهرت بأزرار مفتوحة.. إطلالة مثيرة لنادين نسيب نجيم تُحدث ضجة على مواقع التواصل (صورة)

Lebanon 24
16-06-2021 | 09:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام" من جلسة تصوير لإعلان عدسات لاصق.

 

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)


 

وخطفت نادين الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت بلايزر أصفر اللون إضافة إلى قميص تحته من اللون نفسه وفتحت أزراره عند منطقة الصدر.

 

وقد أثنى المتابعون على الصورة معتبرين انها صورة جميلة وجريئة ولكنها لا تخدش الحياء.

 

يٌشار إلى ان نادين تواصل تصوير مسلسلها الجديد "صالون زهرة" إلى جانب الممثل السوري معتصم النهار.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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