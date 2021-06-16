إبنة أمل عرفة وعبد المنعم العمايري كبرت وأصبحت شابة جميلة.. تعرفوا إليها (صور)

احتفلت الفنانة السورية أمل عرفة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، بعيد ميلاد ابنتها الكبرى التي بلغت عامها السادس عشر.

وقالت في حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام" تعليقاً على صورة ابنتها: "من 16 سنة أصبحتُ أماً سلمى العمر كلو ياروحي والله يحفظ أولاد الجميع".

وأضافت في منشور آخر عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري): "قلبي صبيتي صارت 16 سنة، ورضى وربي مرافقك ياروح الروح".

وحصدت سلمى ابنة عرفة من الفنان السوري عبد المنعم العمايري، إعجاب المعلقّين، لا سيما أنّها أصبحت شابة جميلة مليئة بالحسن والأنوثة والعفوية.

وفي عام 2001 تزوجت عرفة من العمايري، وأنجبا ابنتين هما سلمى في عام 2005 ومريم في عام 2008. وفي عام 2015 أعلنا انفصالهما نهائياً.

وفي سياق آخر منحت دولة الإمارات العربية المتحدة عرفة الإقامة الذهبية، لتنضم بذلك إلى قافلة طويلة من الفنانين، ضمن خطوة تكريمية للمبدعين في مجالاتهم.