دينا الشربيني تفاجئ الجميع بشكلها من دون مكياج.. بدت كإبنة 18! (فيديو)

شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني متابعيها عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بمقاطع فيديو عفوية ظهرت فيها على طبيعتها ومن دون مكياج، فلفتت الانظار لجمالها الطبيعي، ونال اعجاب متابعيها.

وظهرت الشربيني بملابس كاجوال صيفية تظهر جزء من بطنها، وبقبعة على شعرها الطويل المنسدل بطبيعتها الكيرلي ومن دون أي موديل وبدت من دون مكياج في غاية الجمال والجاذبية، وكأنها مراهقة لا يتعدى عمرها الـ 18 عاماً.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع من المقاطع وأشادوا بجمالها وثقتها الدائمة في الظهور على طبيعتها وبالطريقة التي تحب، من دون الاهتمام بالانتقادات والتعليقات الاي قد تواجهها.