بعمر الخمسين.. غادة عبد الرازق تُشعل المواقع بإطلالة شبابية ساحرة (صور)

أشعلت الفنانة غادة عبد الرازق موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعد أن شاركت جمهورها، عبر حسابها الرسمي بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت عبد الرازق بإطلالة مميزة جذابة وبلوك عشريني أظهر جمالها، وانهالت عليها التعليقات من محبيها ومتابعيها فور عرض الصور.

ودارت التعليقات حول سن غادة والذي كانت قد أعلنت عنه في إحدى الندوات الصحافية مؤكدة أنها تبلغ من العمر 50 سنة، مما دفع الجمهور للتأكيد ان هذه الإطلالة تؤكد أن غادة أصغر من ذلك بكثير.

وكانت غادة قد أعلنت منذ أيام خلال تكريمها في إحدى الندوات الصحافية عن عمرها الحقيقي، وقالت: "والله العظيم أنا من مواليد عام 1970، وأبلغ من العمر 50 عاماً".