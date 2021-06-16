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المرأة
زيت بذور الجزر يرطب البشرة ويقي من حب الشباب
Lebanon 24
16-06-2021
|
23:00
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زيت بذور الجزر من الزيوت الأساسية في مستحضرات حماية البشرة، لغناه بمضادات الأكسدة والمضادة للبكتيريا والالتهابات.
يُستخلص الزيت من بذور الجزر البري، وهو غني بفيتامين ألف الذي يساعد في ترطيب الجلد، وعلاجه وإضفاء بريق عليه، إلى جانب فوائده الأخرى الكثيرة.
ضد التقدم في العمر
مضاد مثالي للتقدم في العمر لثرائه بمضادات الأكسدة التي تحمي أيضاً الجلد من أضرار الشمس، التي يمكن أن تسبب العلامات المبكرة للتقدم في العمر، حسب موقع "فيمينا".
زيادة تجدد الخلايا
يحتوي زيت بذور الجزر على فيتامين ألف المهم في تجديد خلايا الجلد. ويساعد وضعه على جعل الجلد صحياً أكثر ورطباً بجلب الخلايا الجديدة على السطح.
مضاد للالتهاب
خصائص هذا الزيت المضادة للالتهابات تجعله ضرورياً في خفض الاحمرار والتهيج والحبوب، وفي تهدئة الجلد والوقاية من العدوى الفطرية، وحب الشباب.
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