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المرأة
زيت المشمش... لإشراقة مضمونة
Lebanon 24
16-06-2021
|
23:00
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يضمن زيت المشمش المرطّب والمضاد للشيخوخة إشراقة فائقة ويناسب أنواع البشرة كافة، لكنه يستهدف البشرة الباهتة والمتعبة خصوصاً.
يغذي في العمق
زيت المشمش غني بحمض الأوليك وتشبه تركيبته دهون البشرة. يقوي هذا الحمض الحاجز المائي والدهني، ما يعني الحد من خسارة الماء وتحسين رطوبة البشرة. يخترق زيت المشمش السائل البشرة بسهولة ويقدّم أحماضاً دهنية مغذية جداً على المستويات كافة. كذلك يسمح بإعادة تشكيل المخزون الدهني للبشرة ويجدد نعومتها ويجعلها أقل عرضة للتجاعيد والخطوط الرفيعة.
يشدّ البشرة ويجدد إشراقتها
يعطي زيت المشمش مفعولاً مضاداً للشيخوخة لأنه غني بالفيتامين E الذي يُعتبر أحد أكثر مضادات الأكسدة فاعلية. كذلك يحتوي على عناصر الفيتوستيرول التي تشدّ البشرة وتكبح شيخوختها. أما الفيتامين A، فيسمح باسترجاع الإشراقة، لذا نجد هذا الزيت في مستحضرات كثيرة.
علاج ملطف لمحيط العينين
المقادير:
• 5 ملل من المسك الوردي.
• 2 ملل من زيت المشمش.
• 2 ملل من زيت الأركان.
• 1 ملل من زيت الأفوكادو.
الاستعمال:
• اخلطي المقادير كلها.
• اسكبي الخليط في زجاجة صغيرة.
• ادهنيه كل مساء في محيط العينين ودلّكي هذه المنطقة بنعومة بأطراف أصابعك.
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