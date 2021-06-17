المرأة

شقيقات ستيفاني صليبا يسرقن الأضواء منها.. من الأجمل؟ (صور)

Lebanon 24
17-06-2021 | 10:00
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا مع شقيقتيها دونا وماريلين عبر حسابها الخاص على انستغرام .

 

وعلقت ستيفاني على الصور قائلة: "الاخوات يعني حب بدون مقابل و لا مصلحة يعني إحساس بالأمان و الثقة يعني حنية و طيبة و أفضل أصدقاء بحبكن قد الدني .مين بتشبهني أكتر فيهن ؟ يمين او شمال".

 

A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 
 

وقد خطفت شقيقات ستيفاني الأنظار بجمالهن، وعلق بعض المتابعين ان لا شبه بينهن في حين اعتبر البعض الآخر انهن يتشابهن كثيرا.

 

يُشار إلى ان ستيفاني احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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