شقيقات ستيفاني صليبا يسرقن الأضواء منها.. من الأجمل؟ (صور)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورا مع شقيقتيها دونا وماريلين عبر حسابها الخاص على انستغرام .

وعلقت ستيفاني على الصور قائلة: "الاخوات يعني حب بدون مقابل و لا مصلحة يعني إحساس بالأمان و الثقة يعني حنية و طيبة و أفضل أصدقاء بحبكن قد الدني .مين بتشبهني أكتر فيهن ؟ يمين او شمال".

وقد خطفت شقيقات ستيفاني الأنظار بجمالهن، وعلق بعض المتابعين ان لا شبه بينهن في حين اعتبر البعض الآخر انهن يتشابهن كثيرا.

يُشار إلى ان ستيفاني احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها.