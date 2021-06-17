بفستان جريء سمية الخشاب تروّج لكليب أغنيتها وتُشعل مواقع التواصل (فيديو)

نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، مقطع فيديو من آخر جلسة تصوير خضعت لها للترويج لكليب أغنية "أوعدك"، التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال وطرح مؤخراً على "يوتيوب".

وأشعلت سمية موقع التواصل الاجتماعي بجرأة فستانها القصير، والذي دفع عدداً كبيراً من الجمهور للتعليق عليها.

يذكر أن كليب أغنية "أوعدك" لسمية الخشاب وعمر كمال حقق انتشارًا هائلًا بعد طرحه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بساعات قليلة، في تجربة جديدة على الثنائي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن تنفيذها.

ووصلت مشاهدات الكليب الجديد إلى مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة لطرحه على القناة الرسمية للمطرب عمر كمال على موقع يوتيوب، وتصدرت الأغنية التريند على موقع الفيديوهات الشهير بمصر والسعودية والكويت والعراق والإمارات، وتفاعل الجمهور بشكل ملحوظ مع الأغنية الجديدة.