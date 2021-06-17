زينة تعيد أحمد عز الى المحكمة

حجزت محكمة الأسرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة، استئناف الفنان أحمد عز على إلزامه بدفع 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني قيمة مصروفات دراسية لتوأم زينة "عز الدين وزين الدين" لجلسة 11 تموز المقبل للحكم.وطلب محامي عز خلال انعقاد الجلسة، من هيئة المحكمة التصريح باستخراج قيمة المصروفات في المدارس الدولية الموجودة بالقرب من سكن الصغيرين، مشيراً إلى أنه طالب بنقل الطفلين إلى إحدى هذه المدارس.وأكد أنه طلب خلال انعقاد الجلسة خفض المصاريف الدولية للصغيرين عز الدين وزين الدين إلى رسوم المدارس الخاصة غير المغالى فيها.وكان محامي الفنانة زينة قد أقام دعوى ضد الفنان أحمد عز، يطالبه فيها بدفع المصاريف الدراسية لولديه، وألزمت محكمة أول درجة أحمد عز بدفع 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني، إلا أنه لم يسدد المبلغ وقدّم استئنافاً على الحكم.وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد حكمت بإلزام عز دفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين" و"عز الدين" من الفنانة زينة، وتراكمت المبالغ حتى وصلت الى 41 ألفاً و700 جنيه استرليني.