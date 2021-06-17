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المرأة
عادات يومية خاطئة تسبب تقصّف الأظافر
Lebanon 24
17-06-2021
|
14:00
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بفضل تغييرات بسيطة في الروتين اليومي يمكن للمرأة الحصول على أظافر أقوى وأطول، كما أن التمتع بأظافر صحية يعني أيضاً التخلص من بعض العادات السيئة مثل استخدام الأظافر سكينة أو حتى قضمها.
وللحصول على أظافر صحية وجميلة تقدم أنجيلا توروفسكايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بالم إسنس، النصائح الذهبية التالية.
1- حافظي على أظافرك جافة ونظيفة - فهذا يمنع البكتيريا من النمو تحت أظافرك.
2- الترطيب ثم الترطيب، فهو سر معروف لبشرة صحية، وغالبا نتجاهله عند العناية بالأظافر.
3- من الشائع قص الجلد الزائد حول الأظافر أو دفعه للخلف أو محاولة التخلص منه تماما، لكن هذا الجلد الزائد هو ختم حماية طبيعي لها.
4- استخدمي مقصاً حاداً أو قصافة لقصها بشكل مستقيم، ثم قومي بتدوير الأطراف في شكل منحنى لطيف. استخدمي فرشاة أظافر ناعمة للتنظيف تحتها، مع تجنب الأدوات حادة.
5- تجنبي استخدام منتجات العناية بالأظافر، التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة واستخدمي المنتجات الطبيعية والعضوية. يعتبر طلاء الأظافر الطبيعي العضوي بشكل عام أفضل بسبب الجودة واستبعاد المكونات الضارة في الطلاءات التقليدية.
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