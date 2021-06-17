3 أطعمة تساعدك في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر



واليكن مجموعة من النصائح للتخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر، على النحو التالي:

تناول المخلل وفقاً لأخصائيي التغذية الشهيرة، فإن الرغبة الجامحة في تناول السكر تشير إلى نمط حياة سيئ يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، مثل الصداع والحموضة والانتفاخ والجفاف وقلة النوم.واليكن مجموعة من النصائح للتخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر، على النحو التالي:

ضافة المخللات إلى النظام الغذائي، لأن مذاق المخللات يساعد على تخفيف الرغبة في تناول المأكولات التي تحتوي على السكر.

البقول

الأشخاص الذين يعانون من الرغبة الشديدة في تناول السكر بشكل منتظم، بإضافة المزيد من أنواع البقول إلى نظامهم الغذائي اليومي، لأنها مصادر نباتية كبيرة للألياف والبروتينات، التي تزيد الشعور بالامتلاء وتقلل الرغبة في تناول السكر.

تناول حبوب الدخن مرتين في الأسبوع

إضافة حبوب الدُخن مرتين في الأسبوع إلى نظامك الغذائي. فهي تحتوي على نسبة قليلة من السكر مقارنة بالحبوب الأخرى، ويمكن أن تساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول السكر.