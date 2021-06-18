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المرأة
نصائح عملية لأظافر صحية وقوية
Lebanon 24
18-06-2021
|
01:00
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يمكن للمرأة الحصول على أظافر أقوى وأطول من خلال القيام بتغييرات بسيطة في الروتين اليومي، كما أن التمتع بأظافر صحية يعني أيضا التخلص من بعض العادات السيئة مثل استخدام الأظافر كسكين أو قضمها.
وللحصول على أظافر صحية وجميلة تقدم أنجيلا توروفسكايا المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة بالم إسنس النصائح الذهبية التالية:
حافظي على أظافرك جافة ونظيفة فهذا يمنع البكتيريا من النمو تحتها.
الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب! الترطيب سر معروف لبشرة صحية، وغالبا نتجاهله عند العناية بالأظافر.
حافظي على البشرة حول الأظافر! من الشائع قص الجلد الزائد حول الأظافر أو دفعه للخلف أو محاولة التخلص منه تماما، لكن الجلد الزائد حول الأظافر هو ختم الحماية الطبيعي للأظافر.
اتبعي عادات النظافة الجيدة للأظافر. استخدمي مقص أظافر حاد أو قصافة وقصي أظافرك بشكل مستقيم، ثم قومي بتدوير الأطراف في شكل منحنى لطيف. استخدمي فرشاة ناعمة للتنظيف تحت الأظافر، وتجنبي استخدام الأدوات الحادة.
أعيدي التفكير في منتجاتك. تجنبي استخدام منتجات العناية بالأظافر التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة واستخدمي المنتجات الطبيعية والعضوية.
ويعتبر طلاء الأظافر الطبيعي والعضوي بشكل عام أفضل لأظافرك بسبب الجودة واستبعاد العديد من المكونات الضارة الموجودة في طلاءات الأظافر التقليدية.
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