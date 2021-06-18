المرأة

بعد خضوعها لعملية تجميل.. إليسا تُفاجئ الجمهور بوجه مشدود وشفاه ممتلئة شاهدوا كيف ظهرت (صور وفيديو)

Lebanon 24
18-06-2021 | 08:00
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فاجأت الفنانة إليسا جمهورها بأول ظهور لها بعد عملية التجميل التي خضعت لها، بعدما نشرت مؤخرا صورة وثقت اختلاف ملامح وجهها السابقة.

 

وظهرت إليسا في حفل الرياض بوجه منتفخ وشفاه ممتلئة بعد حقن البوتوكس وبعض الرتوش التجميلية التي خضعت لها، وبدا ذلك واضحا من خلال تغيّر رسمة حاجبيها مع شكل عينيها.

 
 
 
 

وأطلّت إليسا بفستان من مجموعة المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2021، تميّز بقصّة الـV عند منطقة الصدر، أكمامه الشفافة والحزام العريض الذي حدّد خصرها، كما اتّسم أيضا بالزخرفات المطرّزة بالحبيبات البرّاقة، كذلك اعتمدت تحت الفستان توبا من دون أكتاف باللون الأسود، واكتمل لوكها بأقراط طويلة.

 
 

وتباينت تعليقات الجمهور بين مؤيد لشكل إليسا الجديد في أول ظهور لها بحفلها في السعودية، وبين معارض لفكرة عمليات التجميل وتغيير ملامح الوجه، مشيرين إلى أن الفنانين العرب لا يحبذون فكرة تقبل العمر بعكس بعض النجمات العالميات.

 

وقال آخرون إن عملية التجميل التي خضعت لها إليسا مؤخرا، أعادت للجمهور صورتها في بداية مسيرتها الفنية، وكتب أحد المعلقين تغريدة: "ياناس اليسا 2007 هذه".

المصدر: فوشيا
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