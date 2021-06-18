نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)

تستمتع الممثلة نادين الراسي بأجواء الصيف والبحر مع خطيبها مجد دعبول.

وقد نشرت نادين صورا غبر خاصية "الستوري" على انستغرام وهما على البحر وظهرت وهي ترتدي بيكيني أحمر اللون.

نادين أكدت مؤخرا أن زواجها من خطيبها مجد كان من المقرر أن يحتفلان به في شهر أيار الماضي، إلا أنه تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، إضافة إلى عدم انتهاء أزمتها القضائية من أجل ضم أبنائها، لافتة إلى أن هذا هو الموضوع الأهم بالنسبة لها

وكشفت نادين أنها بمجرد الانتهاء من أزمتها القضائية وعودة الأمور لطبيعتها سوف تتزوج سريعًا من خطيبها ، وأوضحت أنها تحرص على رؤية أبنائها من فترة لأخرى، وأن علاقتها بهم جيدة، لكنها لن تهدأ أو تعود لمواصلة حياتها إلا عندما يكونون معها بالفعل.