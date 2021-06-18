المرأة

نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)

Lebanon 24
18-06-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-834346-637596080245224933.jpg
Doc-P-834346-637596080245224933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تستمتع الممثلة نادين الراسي بأجواء الصيف والبحر مع خطيبها مجد دعبول.

 

وقد نشرت نادين صورا غبر خاصية "الستوري" على انستغرام وهما على البحر وظهرت وهي ترتدي بيكيني أحمر اللون.

 

 

 

 

نادين أكدت مؤخرا أن زواجها من خطيبها مجد كان من المقرر أن يحتفلان به في شهر أيار الماضي، إلا أنه تم تأجيله بسبب ظروف فيروس كورونا، إضافة إلى عدم انتهاء أزمتها القضائية من أجل ضم أبنائها، لافتة إلى أن هذا هو الموضوع الأهم بالنسبة لها

 

وكشفت نادين أنها بمجرد الانتهاء من أزمتها القضائية وعودة الأمور لطبيعتها سوف تتزوج سريعًا من خطيبها ، وأوضحت أنها تحرص على رؤية أبنائها من فترة لأخرى، وأن علاقتها بهم جيدة، لكنها لن تهدأ أو تعود لمواصلة حياتها إلا عندما يكونون معها بالفعل.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:00 | 2021-06-18
02:00 | 2021-06-18
01:00 | 2021-06-18
23:00 | 2021-06-17
16:00 | 2021-06-17
14:00 | 2021-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website