المرأة

ابنة عاصي الحلاني تعمل في أحد أهم مطاعم باريس.. تعرفوا إلى الشيف "دانا" (صور)

Lebanon 24
18-06-2021 | 04:00
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نشرت دانا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها تعمل في أحد أهم المطاعم في العاصمة الفرنسية باريس.

 

A post shared by Dana Hallani دانا الحلاني (@danahallani)


 

وعلقت دانا على الصور بالقول: "أفضل قرار اتخذته في حياتي، دائما قوموا بما تحبونه".

 
 

ونالت الصور الكثير من التعليقات الايجابية لأنها شابة مجتهدة رفضت الدخول في عالم الفن وسافرت إلى باريس لتتخصص كـ "شيف" طبخ في احدى اهم الجامعات هناك وهي تتدرب حاليا هناك.

 
 
 
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