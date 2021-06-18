المرأة

ثمن الـ "تي شيرت" 500 دولار: بالأرقام.. هذا سعر إطلالة ياسمين صبري الكاجوال

Lebanon 24
18-06-2021 | 05:00
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نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري على انستغرام صورة لها متألقة بأزياء عالمية من توقيع ماركات عالمية متنوعة.

 

فقد اختارت ياسمين أن تعتمد هذه المرة لوكاً عصرياً من خلال تركيزها على موضة الـ "تي شيرت"، فتألقت بتصميم جميل من فرساتشي Versace منقش برسومات مستوحاة من عالم تحت البحار ذات ألوان متعددة وجميلة. لاقت هذه البلوزة بشكل كبير بها ومنحتها حيوية لا مثيل لها ويبلغ ثمن هذه التي شيرت 516 دولار أميركي.

 

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)


 

أما من ناحية السروال، فعادت ياسمين صبري وتألقت بسروال الجينز الخاص بها من ديور Dior الذي سبق وارتدته في مناسبات نهارية عديدة، اذ أنها ليست المرة الأولى التي تظهر به. هذا وأبرز هذا السروال الذي يأتي بقصة بالازو Palazzo أي الواسعة من الأسفل، نحافتها بشكل كبير وكأنها في الفترة الأخيرة فقدت الكثير من الوزن. يبلغ ثمن هذا السروال من ديور 1438 دولار أميركي.

 

ولكي تكمل اطلالتها الجميلة، اختارت ياسمين أن تنسق مع "تي شيرت" فرساتشي Versace وسروال جينز ديور Dior، حقيبة من توقيع علامة فندي Fendi ذات اللون الأصفر الزاهي الذي تتناغم بشكل كبير مع البلوزة يبلغ ثمنها 1500 دولار أميركي.

 

المصدر: الجميلة
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