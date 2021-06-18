25
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
3 طرق بسيطة لإظهار اهتمامك وحبك لأسرتك
Lebanon 24
18-06-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنتِ تقرئين هذه السطور الآن، أي إنك تهتمين بأسرتك، ولكن حب أسرتك والاهتمام بها لا يقتصر على إنجاز المهام المنزلية والتخطيط لجداول الأسرة والإشراف على تنفيذها، زوجك وأطفالك يحتاجون إلى رؤية حبك لهم واهتمامك بهم، وهذا يعتمد على مهارتك في إظهار هذا الحب، وهو ما يمكنكِ تحقيقه عبر 3 طرق بسيطة.
1- تحلي باللطف والابتسامة الهادئة
أول ما يُظهِر حبك لأفراد أسرتك هو أسلوب تعاملك معهم، لذا كوني لطيفة، تعاملي معهم بهدوء ولين، حافظي على نبرة صوت هادئة ورقيقة، واستقبليهم دائماً بابتسامة عذبة تظهر سعادتك بعودتهم للمنزل، ولا تنسي التعبير عن حبك بالعناق والقبلات، وإخبارهم بطريقة مباشرة عن مدى حبك لهم وفخرك بهم وامتنانك لوجودهم في حياتك.
2- اهتمي بما يحبون
إذا كان زوجك يحب مباريات الكرة، فسيشعر باهتمام كبير منكِ إذا فاجأته بشراء تذاكر لمباراة فريقه المفضل، أيضاً طفلك سيشعر بحبك واهتمامك إذا اشتريتِ له العدد الجديد من مجلته المفضلة.
بمعنى أشمل، اهتمي بما يحبه أفراد أسرتك، وفاجئيهم بهدايا خاصة من الأشياء المفضلة لديهم، سيظهر حبك لهم في اهتمامك بتفاصيلهم الدقيقة.
3- خصصي وقتاً منفرداً لكل منهم
من الجيد قضاء وقت عائلي ممتع وممارسة أنشطة جماعية، ولكن من المهم أن يشعر كل فرد من أفراد أسرتك بخصوصية معكِ، وذلك عبر قضاء وقت خاص مع كل منهم منفرداً، على أن يكون تركيزك واهتمامك بالكامل بهذا الفرد، وأن تمارسي معه نشاطاً مفضلاً له ليشعر بخصوصية وقته معكِ، كل ما تحتاجين إليه هو تنظيم وقتك، وإيجاد مواعيد مشتركة مع كل فرد من أفراد أسرتك على حدة، والتخطيط الجيد لهذا الوقت حتى يتمتع بخصوصية.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
القاضي" المتمرّد والمطرود": لن ادفع وهذا هو الحل
Lebanon 24
القاضي" المتمرّد والمطرود": لن ادفع وهذا هو الحل
02:15 | 2021-06-18
18/06/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في صيدا...7 أشخاص كانوا يمارسون السباحة ولكن هذا ما حصل معهم
Lebanon 24
في صيدا...7 أشخاص كانوا يمارسون السباحة ولكن هذا ما حصل معهم
13:27 | 2021-06-17
17/06/2021 01:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
Lebanon 24
مصرع نجم مواقع التواصل الاجتماعي وزوجته.. وعملية قيصرية للأم المتوفاة لإنقاذ الجنين (صور)
07:20 | 2021-06-18
18/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!
Lebanon 24
هذه الأبراج هي الاكثر بخلاً!
02:00 | 2021-06-18
18/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)
03:00 | 2021-06-18
18/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2021-06-18
5 نصائح لحماية طفلك من الإصابة بهشاشة العظام
09:28 | 2021-06-18
حفيدة ممثلة مصرية تخطف الأنظار بحُسنها.. والنجمات يتغزلن بها (صورة)
06:39 | 2021-06-18
تغريدة مستفزة لإعلامية لبنانية: "ناطرة نتايج الإنتخابات الإيرانية حتى أعرف رئيسنا"
05:00 | 2021-06-18
ثمن الـ "تي شيرت" 500 دولار: بالأرقام.. هذا سعر إطلالة ياسمين صبري الكاجوال
04:00 | 2021-06-18
ابنة عاصي الحلاني تعمل في أحد أهم مطاعم باريس.. تعرفوا إلى الشيف "دانا" (صور)
03:00 | 2021-06-18
نادين الراسي تستمتع على البحر مع خطيبها ببيكيني أحمر.. ولهذا السبب تأجل زفافهما (صور)
فيديو
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
Lebanon 24
"سبيس إكس" تنجح بإيصال قمر "GPS" من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض! (فيديو)
11:00 | 2021-06-18
18/06/2021 19:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
Lebanon 24
تحويل ثكنة القذافي "النسائية" إلى مجمع ترفيهي! (فيديو)
09:30 | 2021-06-18
18/06/2021 19:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل أول إصابة لشخص تعافى من كورونا.. بعد الأسود والأبيض والأصفر ما هو الفطر الأخضر؟
Lebanon 24
تسجيل أول إصابة لشخص تعافى من كورونا.. بعد الأسود والأبيض والأصفر ما هو الفطر الأخضر؟
08:00 | 2021-06-18
18/06/2021 19:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact