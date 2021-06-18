5 نصائح لحماية طفلك من الإصابة بهشاشة العظام

هشاشة العظام، أو ترقق العظام، هو مرض ليس له علاج، ويحدث بسبب سوء التغذية ونقص فيتامين د، لذا من المهم أن تحافظي على طفلك من الإصابة بهشاشة العظام، وتعزيز النمو السليم لعظامه، النصائح الخمسة التالية تساعدك على حماية طفلك من الإصابة بهشاشة العظام.1- أنشئي نظاماً غذائياً صحياً لطفلكالنظام الغذائي الصحي المتوازن يمد جسم طفلك بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز النمو السليم لعظامه، وتعمل على تحسين صحته العامة، لذا احرصي على إنشاء نظام غذائي صحي لطفلك، وشجعيه على الالتزام به منذ بداية تناوله للأطعمة الصلبة.والنظام الغذائي الصحي يجب أن يشمل نسب متوازنة من البروتين والكربوهيدرات ودهون الصحية، بالإضافة إلى مصادر الكالسيوم والألياف، لذا احرصي على أن يشمل غذاء طفلك اللحوم، ومنتجات الألبان، والخضروات والفواكه الطازجة، والأسماك الدهنية، والمكسرات بعد سن 3 سنوات.2- إمداد جسم طفلك بالكالسيوم اللازم لنمو العظامزيادة نسبة الكالسيوم في جسم الطفل تسبب له أضراراً خطيرة، تماماً مثل نقصه، لذا لا يجب إعطاء الطفل الكالسيوم في صورة دوائية إلا بعد استشارة الطبيب وعمل التحاليل الطبية اللازمة.ولكن لا يوجد ضرر من إمداد جسم الطفل بالكالسيوم في صورته الطبيعية، عبر دمج الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم إلى النظام الغذائي للطفل، مثل الحليب ومنتجات الألبان، الجوافة، الفلفل الأخضر والفراولة.3- إمداد جسم طفلك بفيتامين دفيتامين د يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم، لذا فهو يضمن النمو الصحي للعظام، ما يجعل إمداد جسم الطفل به أمراً ضرورياً منذ الولادة عبر جرعة يومية من فيتامين د، وتعريض الطفل يومياً لأشعة الشمس في وقت مبكر من اليوم.4- شجعي طفلك على ممارسة الرياضةممارسة الرياضة أحد أهم أركان الحياة الصحية، لذا شجعي طفلك على ممارسة الرياضة بانتظام، حتى يتمتع بنمو سليم وصحي لعظامه.5- لا تقدمي لطفلك المشروبات الغازيةالمشروبات الغازية أحد أهم أسباب الإصابة بهشاشة العظام، لذا احرصي على عدم تقديمها لطفلك، أو على الأقل تقديمها بكميات محدودة لغاية، واستبدليها بالعصائر الطازجة، لضمان نمو سليم لعظام طفلك.