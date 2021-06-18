في حقيبتكِ الصغيرة... هذه أدوات المكياج الأساسية





وفي هذا التقرير، نطلعكِ على خمسة مستحضرات تجميل أساسيّة، لضمان اطلالة ناعمة وخالية من الشوائب وتعزيز ثقتكِ بنفسكِ:



توحيد لون البشرة حقيبة المكياج الصغيرة، لا يلزمها عشرات مستحضرات التجميل، لكي تضمن لكِ اطلالة مشعّة ومتألّقة. كلّ ما تحتاجين إليه لتطبيق مكياج يوميّ طبيعيّ، لا يتعدّى بضعة مستحضرات التجميل. المكياج اليوميّ هدفه توحيد لون بشرتكِ، وتحديد نظرتكِ، وتلوين شفاهكِ ووجنتَيْكِ لتبدو صحيّة ومفعمة بالحيويّة.وفي هذا التقرير، نطلعكِ على خمسة مستحضرات تجميل أساسيّة، لضمان اطلالة ناعمة وخالية من الشوائب وتعزيز ثقتكِ بنفسكِ:

خافي الهالات السوداء: بما أنّ العينَيْن تُخبران الكثير عن حالة السيّدة، ومدى تعبها، فكلّ امرأة تحتاج إلى تصحيح لون المنطقة المحيطة بعينَيْها. وذلك يتمّ من خلال اختيار كلّ من التركيبة المناسبة، واللون المناسب من خافي الهالات السوداء. عندما تجدين المستحضر الملائم للون بشرتكِ، ودرجة خافي الهالات السوداء، فاحتفظي به دومًا في حقيبتكِ الصغيرة.

بودرة الوجه أو كريم الأساس: عادة ما يُنصح باللجوء إلى بودرة الوجه في المكياج اليوميّ الطبيعيّ. إنّما إذا كانت بشرتكِ تعاني الشوائب، التي يستحيل تغطيتها بالبودرة الرقيقة، يُمكن حينها اللجوء إلى تطبيق طبقة رقيقة من كريم الأساس أيّ الـ"فاونديشن". المهمّ في الأمر هو استخدام الريشة، من أجل تطبيق كلّ من المستحضرَيْن، بهدف الحصول على "لوك" طبيعيّ والابتعاد عن طبقات المكياج السميكة.



ابراز ملامح الوجه:

الماسكرا: المستحضر الثالث الذي تحتاج إليه حقيبتكِ الصغيرة، هو الماسكرا سواء السوداء، أو البنيّة، أو حتى الملونة. الماسكرا، تساعد في تحديد عينيكِ وتوسيعهما. في النهار، يُنصح بالاكتفاء بالماسكرا التي تمنحكِ نظرة ناعمة. أمّا ليلًا فيمكن اللجوء إلى الماسكرا التي تكثّف الرموش لنظرة حادّة.

بودرة الوجنتين: أيّ البلاشر. لا يمكن الاستغناء عن هذا المستحضر، لأنّه يطرد عن وجهكِ المظهر الشاحب. القليل من اللون البنفسجيّ، أو البرتقاليّ، أو الزهريّ الورديّ، قادر على إعادة الرونق والحيويّة إلى بشرتكِ. يُمكن طبعًا إعادة تطبيق هذا المستحضر خلال النهار. الحيلة الأهمّ التي تساعد في تثبيت الـ"بلاشر"، تعتمد على تطبيق بودرة الوجه أوّلًا.

أحمر الشفاه: ما لا يمكن أن تستغني عنه السيّدة هو أحمر الشفاه. فيما تختلف الأذواق، يُنصح دومًا بالاحتفاظ بلون عمليّ، وسهل التنسيق، في حقيبة اليد الصغيرة. لذلك، لا تتردّدي في اقتناء أحمر شفاه باللون الزهريّ الحياديّ، على أن تكون درجته متناسقة مع لون شفاهكِ. المهمّ أن تحصلي على شفاه صحيّة اللون.