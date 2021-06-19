بسبب وزنها الزائد.. زوج هذه الفنانة العربية الشهيرة يصفها بـ"الدبّة"!

عرضت الفنانة دنيا بطمة الفترة الماضية لسلسلة من التنمر والهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اكتسابها وزن زائد وخضوعها لعمليات تجميل متعددة كشد الوجه وحقنه بالبوتوكس، مما تسبب في تغيير ملامحها.ونفت بطمة في تصريح مصوّر نشرته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي أن تكون قد لجأت إلى التجميل، مؤّكدة أنّ حملها الأخير بطفلتها الصغرى "ليلي روز" في تشرين الأول عام 2020، سبّب لها زيادة في الوزن، ما دفعها إلى ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، وأدّى إلى هذه التغيّرات في ملامحها.وأوضحت أنّ الوزن الزائد دفع زوجها المنتج البحريني محمد الترك إلى ممازحتها بوصفها "دبّة".