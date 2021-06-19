المرأة

عمرها 23 عاماً.. لبنانية الأولى على تيكتوك عربياً بـ1.2 مليار مشاهدة (صورة)

Lebanon 24
19-06-2021 | 05:00
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لمى شريف، هي الشابة اللبنانية التي أبهرت العالم كلّه نسبةً للنجاح الخارق الذي حققته خلال سنة واحدة فقط. فهي الأولى في العالم العربي التي تحرز على 1.2 مليار مشاهدة على تيكتوك تحت هاشتاغ اسمها الشخصي. وقد خرقت قائمة التوب 10 عالميّاً على تيكتوك وعمرها 23 سنة فقط.
 

ستتخطّى قناة لمى الرسميّة على يوتيوب أوّل مليون مشترك على يوتيوب خلال أيام، حيث ستكون أوّل فنانة شابة لبنانية صاعدة تتخطّى هذا الرقم، نذكر أنّ زياد برجي وأندريه سويد هما الوحيدان بين الفنانين الشباب الذين حصدوا المليون مشترك. كما أنّ هؤلاء الثلاثة ينتسبون إلى شركة إدارة التوزيع الرقمي نفسها وهي "وتري ديجيتال" اللبنانية والرائدة في العالم العربي والتي لديها عقود تعاون مباشرة مع كافّة المتاجر الرقمية العالمية. فهي تهتمّ حاليّاً بإدارة التوزيع المحتوى الموسيقي رقميّاً للفنانة لمى شريف. وستطلق لمى قريباً عدّة أغان جديدة، وستكون من الأغاني الضاربة في العالم العربي نسبةً للقاعدة الجماهيريّة التي أسستها أوّلاً على صفحاتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي ورقميّاً.
المصدر: نواعم
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