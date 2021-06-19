بعد الحملة على جمانة مراد بسبب إطلالتها بعد وفاة ابنتها.. سوزان نجم الدين ترد

كشفت الفنانة سوزان نجم الدين في برنامج the insider بالعربي أنها اتصلت بجومانا مراد معتذرة على حملة الانتقادات التي طالتها بسبب الصور التي نشرت بعد أول إطلالة لها بعد فترة الحداد على وفاة ابنتها.سوزان قالت للإعلامي إيلي نخلة إنها طلبت من جومانا عدم البكاء بسبب التعليقات، مشيرةً إلى أن المنتقدين لا يحق لهم الحكم على المشاهير من مظاهرهم.وقالت نجم الدين إن زمننا صعب، فمهما فعل النجم سيجد من ينتقده ومن يبحث له عن هفوة أو زلّة، وأضافت أن الحزن يبقى في القلب وجومانا حزنها كبير.سوزان ختمت كلامها بأن أوجاعها كبيرة، وأنّ لديها هموماً كثيرة ولكن ليس من الضروري أن تظهرها لكل الناس.