أول عربية تتولى رئاسة اتحاد الطلاب في جامعة "ييل"





من بين هؤلاء القادة، الأميركية من أصول مصرية، بيان جلال (19 عاما) والتي أصبحت أول مسلمة وعربية تتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب في جامعة ييل بالولايات المتحدة، طوال تاريخ هذه الجامعة الذي يمتد لـ 320 عاما.







في البداية نود أن نتعرف أكثر عليك.. من هي بيان جلال؟ تزخر المجتمعات الغربية بعدد كبير من الطلاب والباحثين العرب في مختلف المجالات، والذين يلعبون أدوارا هامة في المنظومة التعليمية هناك، ليس على المستوى البحثي والأكاديمي فقط، ولكن أيضا على الصعيد الإداري والقيادي أثناء وبعد الدراسة الجامعية.من بين هؤلاء القادة، الأميركية من أصول مصرية، بيان جلال (19 عاما) والتي أصبحت أول مسلمة وعربية تتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب في جامعة ييل بالولايات المتحدة، طوال تاريخ هذه الجامعة الذي يمتد لـ 320 عاما.في البداية نود أن نتعرف أكثر عليك.. من هي بيان جلال؟





أنا مسلمة أبلغ عمري (19 عامًا) وأميركية مصرية، أنهيت لتوي عامي الثاني من دراساتي الجامعية في جامعة ييل. أدرس تخصصا مزدوجا في البيولوجيا الجزيئية والشؤون العالمية، وتخصصا ثانويا في دراسات الصحة العالمية؛ حيث أهتم بالتقاطع بين الرعاية الصحية والعلاقات الدولية، وآمل أن ألتحق بكلية الطب. وفي جامعة ييل، أشارك بنشاط في مجلس اتحاد الطلاب، وجمعية ييل للعلاقات الدولية، ورابطة الطلاب المسلمين، كما أشارك في الأبحاث في مختلف المجالات.

كيف أثرت نشأتك في أسرة مسلمة على حياتك في أميركا؟

كانت هويتي الإسلامية والمصرية جزءا هاما من نشأتي، والقوة الموجهة لما أفعله. وكانت المبادئ الإسلامية الحاسمة لفعل الخير والرغبة بالتغيير إلى الأفضل من العوامل المحفزة بالنسبة لي. ولأن المسلمين أقلية في الولايات المتحدة، ويواجهون غالبا قوالب نمطية سلبية، عملت لأن أكون مثالا إيجابيا لصورة المسلم.



لماذا اخترت تخصصك الحالي في الجامعة وما طموحاتك؟

آمل أن أفهم بشكل أفضل التقاطع بين الرعاية الصحية والتنمية الدولية لمتابعة كل من الطب والصحة العالمية.

وأطمح لاستكمال درجة الماجستير في الصحة العامة ثم الالتحاق بكلية الطب، وأن أصبح طبيبة ممارسة، وأتابع أيضا أعمال السياسة الصحية.