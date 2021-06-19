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المرأة
صمغ النحل يزيد كثافة الشعر ونضارة البشرة
Lebanon 24
19-06-2021
|
14:00
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قالت مجلة "Elle" إن البروبوليس Propolis يعد سر جمال البشرة والشعر، إذ يساعد على التمتع ببشرة نقية ونضرة ويعمل على زياد نمو الشعر وكثافته.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن البروبوليس أو "صمغ النحل" غني بالمعادن مثل الحديد والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين H، وأحماض أمينية، ومضادات أكسدة، ويتمتع بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للبكتيريا ومضاد للفطريات ومضاد للحساسية وطارد للسموم ومسكن للألم.
وبفضل هذه المزايا فإنه يعمل على تنظيف البشرة من الشوائب ويقضي على التجاعيد ويرطبها، ما يمنحها مظهراً نقياً وملمساً ناعماً يشع شباباً وحيوياً.
ومن ناحية أخرى، يساعد البروبوليس على زيادة نمو الشعر وكثافته وتقوية بنيته، ما يحول دون تقصفه وسقوطه، كما يمنحه مظهراً لامعاً يأسر الألباب.
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