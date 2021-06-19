تفتيح البشرة طبيعياً بخلطة سحرية... اليك السر

تحفل مستحضرات التجميل بالكثير من مساحيق تفتيح البشرة، لكن الوصفات الطبيعية تفي بالغرض وبسرعة مذهلة قد تفوق سرعة المواد المركَّبة كيميائياً، كوصفة العسل لتبييض الوجه، والتي تحتاج إلى المكوّنات التالية:ملعقة كبيرة من عسل النحل.3 ملاعق من زيت اللوز.ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.قطرات من عصير الليمون.طريقة التحضير:تُخلَط كل المكوّنات حتى الحصول على مزيج طري ومتجانس وجامد بعض الشيء.يُبسط المزيج بشكل قناع على الوجه لمدة 15 دقيقة، يُغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.ويمكن تكرار الوصفة يومياً لمدة أسبوعين.