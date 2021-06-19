23
o
بيروت
26
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
تفتيح البشرة طبيعياً بخلطة سحرية... اليك السر
Lebanon 24
19-06-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحفل مستحضرات التجميل بالكثير من مساحيق تفتيح البشرة، لكن الوصفات الطبيعية تفي بالغرض وبسرعة مذهلة قد تفوق سرعة المواد المركَّبة كيميائياً، كوصفة العسل لتبييض الوجه، والتي تحتاج إلى المكوّنات التالية:
ملعقة كبيرة من عسل النحل.
3 ملاعق من زيت اللوز.
ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
قطرات من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
تُخلَط كل المكوّنات حتى الحصول على مزيج طري ومتجانس وجامد بعض الشيء.
يُبسط المزيج بشكل قناع على الوجه لمدة 15 دقيقة، يُغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.
ويمكن تكرار الوصفة يومياً لمدة أسبوعين.
الأكثر قراءة
ملياردير مصري يكشف: هكذا سيصبح سعر الذهب
Lebanon 24
ملياردير مصري يكشف: هكذا سيصبح سعر الذهب
00:30 | 2021-06-19
19/06/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرة جديدة.. إبنة كارين رزق الله وفادي شربل تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة! (صورة)
Lebanon 24
مرة جديدة.. إبنة كارين رزق الله وفادي شربل تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة! (صورة)
00:32 | 2021-06-19
19/06/2021 12:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
حتى نصرالله يا جبران؟
Lebanon 24
حتى نصرالله يا جبران؟
06:00 | 2021-06-19
19/06/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إفتتاحية الدولار في السوق الموازية.. إرتفاع بالتسعيرة وهذا ما سجّله صباح اليوم
Lebanon 24
إفتتاحية الدولار في السوق الموازية.. إرتفاع بالتسعيرة وهذا ما سجّله صباح اليوم
02:30 | 2021-06-19
19/06/2021 02:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لحوم "غريبة" في أسواق طرابلس...هذا ما تم كشفه
Lebanon 24
لحوم "غريبة" في أسواق طرابلس...هذا ما تم كشفه
05:53 | 2021-06-19
19/06/2021 05:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2021-06-19
صمغ النحل يزيد كثافة الشعر ونضارة البشرة
11:00 | 2021-06-19
هل تشعرين بالتعب... اليك هذه النصائح
08:00 | 2021-06-19
أول عربية تتولى رئاسة اتحاد الطلاب في جامعة "ييل"
05:00 | 2021-06-19
عمرها 23 عاماً.. لبنانية الأولى على تيكتوك عربياً بـ1.2 مليار مشاهدة (صورة)
03:00 | 2021-06-19
بعد الحملة على جمانة مراد بسبب إطلالتها بعد وفاة ابنتها.. سوزان نجم الدين ترد
02:00 | 2021-06-19
بسبب وزنها الزائد.. زوج هذه الفنانة العربية الشهيرة يصفها بـ"الدبّة"!
فيديو
هاتف بتقنيات مميزة وسعر منافس يغزو الأسواق.. تعرفوا على "Tecno Camon 17 Pro"
Lebanon 24
هاتف بتقنيات مميزة وسعر منافس يغزو الأسواق.. تعرفوا على "Tecno Camon 17 Pro"
05:00 | 2021-06-19
20/06/2021 02:33:50
Lebanon 24
Lebanon 24
طفل يعلم لغة الإشارة.. هذه قصة إبن الـ5 سنوات مع الصم! (فيديو)
Lebanon 24
طفل يعلم لغة الإشارة.. هذه قصة إبن الـ5 سنوات مع الصم! (فيديو)
05:00 | 2021-06-19
20/06/2021 02:33:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق التصوير.. "Honor" تُعلن رسميا عن مواصفات أفضل هواتفها (فيديو)
23:00 | 2021-06-18
20/06/2021 02:33:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact