المرأة

إطلالة نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة تُثير الجدل.. والجمهور يُعلق: فستان أم قميص نوم؟ (صور)

Lebanon 24
20-06-2021 | 09:00
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أحيت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلا غنائيا في العاصمة المصرية القاهرة بحضور حشد كبير من محبيها.

 

إطلالة نانسي في الحفل أثارت الجدل، فقد ارتدت فستانا ناعما باللون الأسود لديه فتحة عند الساق.

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وتركت نانسي شعرها منسدلا عند كتفيها واعتمدت ماكياجاً ناعماً.

 

 

وقد اعتبر متابعون ان الفستان أقل من عادي ويُشبه قميص النوم، في حين أثنى البعض الآخر على الإطلالة معتبرين انها ناعمة جدا.

 

إلى ذلك، طمآنت نانسي الجمهور خلال الحفل على حالتها الصحية، مؤكدة أنها غير مصابة بفيروس كورونا.

 

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعجرم في حفلها على المسرح، تعتذر فيه من الحضور بسبب تأثير الإنفلونزا على صوتها، مضيفةً بشكل مازح: "لست مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وأجريت تحليل PCR وكانت نتيجته سلبية".

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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