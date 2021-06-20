المرأة

3 أخطاء تجنبيها وقت نوم طفلك

Lebanon 24
20-06-2021 | 18:00
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تنظيم نوم الطفل مهمة ليست سهلة على الإطلاق، ولكن الأمر يستحق بذل الجهد، فانتظام مواعيد نوم طفلك يتيح لكِ ممارسة الكثير من الأنشطة التي تحتاج إلى وقت خاص بعيداً عنه، مثل التواصل مع زوجك، أوالقراءة أو مشاهدة فيلم، أو ممارسة الرياضة، أو حتى الاسترخاء.

علاوة على أن انتظام نوم طفلك يتيح لكِ الحصول على وقت خاص ثابت معه يومياً، تتمكنين فيه من التواصل معه، لذا فإن وقت نومه يُعد وقتاً ثميناً ينبغي الحفاظ عليه بالحرص على عدم ارتكاب أي خطأ. وفي ما يلي الأخطاء التي يجب أن تتجنبيها وقت نوم طفلك.

1- عقاب طفلك ومحاولة تصحيح سلوكياته
كما تشعرين بالإرهاق في نهاية اليوم، فإن طفلك أيضاً يشعر بالإرهاق رغم ما يبدو عليه من نشاط وطاقة، وهذا الإرهاق قد يدفعه إلى ارتكاب سلوكيات خاطئة وقت النوم، وهنا يأتي دورك في العمل على ضبط انفعالاتك، وعدم محاولة تصحيح سلوكيات طفلك أو تطبيق العقوبات عليه، فوقت النوم ثمين وعليكِ الحفاظ على الهدوء في هذا الوقت، وإرسال طفلك للنوم وهو سعيد، ويمكنكِ مناقشة الأخطاء معه في اليوم التالي حين تتمتعي أنتِ وطفلك بالنشاط وصفاء الذهن.

2- إظهارالمشاعر السلبية
أيضاً بسبب شعورك بالإرهاق في نهاية اليوم، قد لا تتمتعين بالصبر الكافي، علاوة على أن طفلك قد يحاول الهروب من موعد نومه عبر إرهاقك بالكثير من الطلبات، مثل تكرار الذهاب إلى الحمام، أو طلب شرب الماء، أو طلب قراءة قصص إضافية قبل النوم، كل هذا قد يصيبك بالملل أو الغضب، ولكن المهم هو عدم إظهار الملل أو الغضب أمام طفلك، تذكري دائماً أن دورك هو إرسال طفلك للنوم وهو سعيد، لذا فمن المهم أن لا يرى منكِ سوى المشاعر الإيجابية حتى ينام.

3- عدم إظهار المشاعر الإيجابية
كما يجب عليكِ إخفاء المشاعر السلبية عن طفلك قبل النوم، فإن إظهار المشاعر الإيجابية مهم، يجب أن يشعر طفلك بحبك له حتى ينام وهو مطمئن وسعيد، فقط امنحيه عناقاً طويلاً وقبلة، وأخبريه أنكِ تحبينه وفخورة به، ليحظى بنوم سعيد.
المصدر: نواعم
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