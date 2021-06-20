5 وسائل لإزالة صبغة الشعر عن بشرتك.. ما هي؟

تلجأ الكثير من النساء إلى صبغ شعرهن بأنفسهن في المنزل، ورغم أن ذلك يوفر بعض النقود، إلا أنه يمكن أن يتسبب في نفس الوقت بوصول الصبغة إلى بشرة الوجه والعنق واليدين.

ونظراً لأن الصبغة مصممة لتدوم لوقت طويل، يصعب في كثير من الأحيان إزالتها عن الجلد، لذلك نقدم فيما يلي مجموعة من الوسائل لإزالة صبغة الشعر عن بشرتك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

زيت الزيتون

زيت الزيتون منظف طبيعي يمكن أن يساعد في إزالة البقع من بشرتك، وهو خيار جيد بشكل خاص للأشخاص ذوي البشرة الحساسة. ما عليك سوى صب كمية صغيرة من زيت الزيتون على إصبعك النظيف أو كرة قطنية وفركه برفق على المنطقة الملطخة من بشرتك.

الكحول

يمكن أن يكون الكحول المحمر قاسيًا ويجفف البشرة، لذا إذا كانت بشرتك حساسة، فهذه الطريقة ليست مناسبة لك. ولاستخدامه كمزيل للصبغة، اسكبي كمية صغيرة من الكحول المحمر على كرة قطنية وافركيها بلطف على المناطق الملطخة من الجلد. وبمجرد إزالة الصبغة، تأكدي من شطف المنطقة بالماء الدافئ والصابون.

معجون الأسنان

يمكن أن يساعد معجون الأسنان في التخلص من البقع من على أسنانك، ولكنه أيضًا رائع لإزالة صبغة الشعر من الجلد. استخدمي معجون أسنان لا يحتوي على الجل وضعي كمية صغيرة منه على قطعة قطن أو على طرف إصبعك، ودلكيه برفق على الأجزاء المصبوغة من الجلد التي تحاولين تنظيفها. واتركيه لمدة خمس أو 10 دقائق ثم قومي بإزالته بقطعة قماش أو منشفة مبللة بالماء الدافئ.

سائل الجلي وصودا الخبز

من الأفضل استخدام سائل الغسيل وصودا الخبز لإزالة بقع صبغة الشعر عن يديك. يكربونات الصودا مادة مقشرة ويمكن أن يعمل سائل الغسيل على إذابة الصبغة. وللاستخدام، يُمزج سائل الجلي اللطيف مع صودا الخبز لتشكيل عجينة تفرك برفق على المناطق الملطخة.

مرطب أو فازلين

هذه الطريقة هي طريقة وقائية. ضعي حاجزًا من الفازلين أو المرطب بين خط شعرك ووجهك قبل تطبيق الصبغة، وامسحي أي انسكاب أثناء عملية الصباغة باستخدام قطعة قطن مبللة، لأن إزالة البقع على الفور سيمنعها من الالتصاق بالجلد.