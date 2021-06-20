أحدث صيحات طلاء الأظافر في صيف 2021

قالت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل إن الأظافر تزدان في صيف 2021 بباقة واسعة من الألوان، والتي تمتد من الشفاف مرورا بالوردي الناعم وصولا إلى الوردي الصارخ بلون البونبون.

وأضافت تسيل أن هذا الموسم يشهد أيضاً رواجاً كبيراً للأظافر ذات الألوان المتعددة؛ حيث يزهو كل ظفر بدرجة لون وردي مختلفة على سبيل المثال، مع مراعاة وضع الدرجة الفاتحة عل ظفر الإبهام، بينما يتم وضع الدرجة الصارخة على ظفر الخنصر.

ومَن ترغب في إطلالة هادئة، يمكنها وضع طلاء أظافر باللون الأبيض الناعم أو باللون الكريمي أو بدرجات الرمادي.

ويُراعى مع الألوان الكثيفة وضع طبقة من الطلاء الأساسي (Basic Coat)، وذلك للحيولة دون حدوث تغيرات لونية على الظفر. وكي يدوم طلاء الأظافر طويلا، يُراعى وضع طبقة من الطلاء النهائي (Top Coat).

وللحفاظ على رونق الأظافر يُراعى أيضا عدم وضع طلاء الأظافر تحت أشعة الشمس المباشرة أو بعد الاستحمام مباشرة، وليس بعد وضع كريم اليد مباشرة، وذلك للحيلولة دون نشوء فقاعات أو تشققات قبيحة المظهر.