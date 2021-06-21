على البحر.. ابنة أصالة نصري تكشف عن وشم في هذا المكان (صورة)

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، المتابعين عبر حسابها على موقع إنستغرام بأكثر من صورة لها من أجواء عطلتها التي تقضيها مع بعض الاصدقاء على البحر.



ونشرت شام صورة لها على البحر ظهرت فيها من الخلف وهي ترتدي ثوب السباحة، كاشفة في الوقت نفسه عن وشم بإسم والدتها "اصالة" المكتوب على الجزء الخلفي من رقبتها.